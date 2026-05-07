Agribrunch in cascina da Amore per la terra

Ogni sabato mattina, dalle 9 alle 14, si svolge l’AgriBrunch in Cascina, un evento presso il punto vendita di un’azienda agricola. Durante l’orario di apertura, vengono serviti pane all’uvetta, brioches, crostate, dolci da forno, schizzotti, pane, agripizza, salumi e verdure. Tutti i prodotti sono coltivati in azienda senza l’uso di sostanze chimiche. L’obiettivo è offrire un’esperienza di degustazione con prodotti a filiera corta.

? l’AgriBrunch in Cascina? Tutti i sabati dalle 9 alle 14 ti aspettiamo per iniziare il weekend con gusto! Il punto vendita è aperto! Cosa trovi?Pani all’uvetta e brioches, crostate e dolci da forno, schizzotti e pani,? Agripizza, salumi e verdurineTutto coltivato in azienda a zero chimica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Lino Banfi e Pino Strabioli in 'Solo Amore!' alla Città del Teatro di Cascina Amore per la Terra in festaIl campo inizia a riempirsi, siamo pronti per una nuova stagione! Festeggiamo l’apertura del punto vendita sabato 25 aprile dalle 11.