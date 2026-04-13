Amore per la Terra in festa

Sabato 25 aprile, alle 11, si terrà l’inaugurazione di un nuovo punto vendita dedicato a prodotti legati alla terra. Il campo si sta popolando e si prepara ad accogliere i primi visitatori per l’apertura ufficiale della stagione. L’evento invita gli appassionati a partecipare e scoprire l’offerta disponibile, mentre il campo si riempie di attività e di entusiasmo per l’inizio di un nuovo ciclo.

Il campo inizia a riempirsi, siamo pronti per una nuova stagione! Festeggiamo l’apertura del punto vendita sabato 25 aprile dalle 11.30 alle 23.30.siete tutti invitati in cascina! Troverete tutti i nostri prodotti! Dolci e salati da forno, schizzotti, affettati, sott’aceti, birra artigianale e ad.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: La Festa degli Agricoltori. Assisi, terra e solidarietà Il mito di Demetra e Persefone. Madre, l’amore per la terraStasera (ore 20,45) e domani (ore 16,45) al Teatro del Cestello debutta lo spettacolo teatrale e musicale ’Madre – mistero di Kore’, scritto e... Emma - L’amore non mi basta