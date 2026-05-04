Pietro Monti investito e ucciso in bici ad Agrate Brianza | c’è un fermo per omicidio stradale

Un uomo di 82 anni è deceduto ieri dopo essere stato investito mentre era in sella alla bicicletta lungo la strada provinciale vicino al casello dell'A4 in provincia di Monza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell'anziano. Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo sospettato di essere alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente, e si attende l'esito delle indagini.

Agrate Brianza (Monza), 4 maggio 2026 - C'è un arresto per la morte di Pietro Monti, il pensionato di 82 anni di Monticello Brianza deceduto ieri in ospedale dopo essere stato investito da un'auto lungo la Sp 13, vicino al casello dell’A4, all'altezza di Agrate Brianza. Si tratta di M.T., 58 anni, di San Donato Milanese, che la Procura di Monza ha sottoposto a fermo per omicidio stradale contestandogli la fuga dopo l'incidente. Sarebbe stato un carabiniere in borghese a intervenire bloccando l'automobilista a circa 200 metri dal violento impatto. "Ho avuto un colpo di sonno, ma mi sono reso conto di quello che era successo e mi sono fermato non appena ho trovat o un posto dove accostare senza intralciare il traffico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pietro Monti investito e ucciso in bici ad Agrate Brianza: c’è un fermo per omicidio stradale Notizie correlate Leggi anche: Monticello Brianza piange: ciclista travolto e ucciso ad Agrate Agrate Brianza, ciclista travolto da un’auto: muore l’82enne Piero MontiMonticello Brianza (Lecco), 3 maggio 2026 – Un pensionato di 82 anni di Monticello Brianza è morto ad Agrate Brianza, travolto da un automobilista di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Agrate Brianza, ciclista travolto da un’auto: muore l’82enne Piero Monti; La gita in bici con gli amici finisce in tragedia. Muore ciclista di 82 anni; Agrate Brianza ciclista travolto da un’auto | muore l’82enne Piero Monti. Pietro Monti investito e ucciso in bici ad Agrate Brianza: c’è un fermo per omicidio stradaleArrestato un 58enne di San Donato Milanese che non si sarebbe fermato dopo il tragico incidente costato la vita al pensionato di 82 anni ... ilgiorno.it Dai raggi cosmici alle proteine del futuro: questi i temi che hanno conquistato il palco di FameLab Trieste 2026. Primo classificato Pietro Monti-Guarnieri, studente di dottorato in Fisica delle astroparticelle all’UniTS e INFN Trieste. Entusiasmo, umorismo e - facebook.com facebook