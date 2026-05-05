Travolge e uccide un ciclista ad Agrate Brianza | 58enne arrestato per omicidio stradale

Un uomo di 58 anni è stato arrestato ad Agrate Brianza con l’accusa di omicidio stradale dopo aver investito e causato la morte di un ciclista. L’incidente è avvenuto nella zona, e subito dopo l’arresto, le autorità hanno avviato le procedure di verifica. La vittima, un ciclista, è deceduta sul posto. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale dopo che ad Agrate Brianza (Monza e Brianza) ha travolto e ucciso un ciclista.🔗 Leggi su Fanpage.it

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