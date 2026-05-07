Agorà vola negli ascolti con Roberto Inciocchi | boom di Rai 3 sulla puntata Papa-Trump picco record al 7,6% di share

La trasmissione Agorà ha registrato un aumento nei dati d’ascolto grazie alla puntata dedicata al rapporto tra il Papa e l’ex presidente degli Stati Uniti. La puntata ha raggiunto un picco del 7,6% di share su Rai 3, superando le performance abituali. La trasmissione ha attirato l’attenzione per come ha affrontato temi di attualità con un approccio diretto e approfondito, risultando molto seguita dal pubblico.

C’è una lezione televisiva che arriva da Agorà e che in queste settimane dentro la Rai molti stanno osservando con attenzione: quando l’attualità viene trattata con ritmo, profondità e credibilità giornalistica, il pubblico risponde. E risponde eccome. La puntata monografica dedicata all’asse Papa-Trump ha infatti spinto il programma di Roberto Inciocchi fino al 6,4% di share, con punte che hanno toccato addirittura l’8% nella curva minuto per minuto e un picco del 7,6%, il dato più alto dell’intera stagione. Numeri che non possono essere liquidati come semplice effetto traino dell’attualità internazionale. Perché se è vero che il mix tra Vaticano e Casa Bianca rappresenta una calamita naturale per il pubblico italiano, è altrettanto vero che bisogna saper trasformare il tema del giorno in racconto televisivo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Agorà vola negli ascolti con Roberto Inciocchi: boom di Rai 3 sulla puntata Papa-Trump, picco record al 7,6% di share Notizie correlate Roberto Inciocchi, la forza tranquilla dell’informazione: Agorà vola al 7,6% e conquista il mattino della RaiC’è un dato che più di altri racconta lo stato di salute di un programma: la fiducia del pubblico. The Floor cresce negli ascolti su Rai 2: la terza puntata segna il record stagionale – i dati auditelThe Floor continua la sua corsa positiva nel prime time di Rai 2 e, puntata dopo puntata, consolida la propria presenza nel lunedì sera televisivo.