Roberto Inciocchi la forza tranquilla dell’informazione | Agorà vola al 7,6% e conquista il mattino della Rai

Negli ultimi giorni, il programma condotto da Roberto Inciocchi ha raggiunto una quota di ascolti pari al 7,6% nella fascia mattutina, consolidando la sua presenza sulla rete pubblica. La crescita di pubblico indica una stabilità nel gradimento e contribuisce a definire la posizione del programma nel panorama televisivo mattutino. Questi risultati sono stati comunicati in un momento in cui si analizzano le performance delle trasmissioni di informazione.

C’è un dato che più di altri racconta lo stato di salute di un programma: la fiducia del pubblico. E i numeri degli ultimi giorni lo confermano con chiarezza. Agorà su Rai Tre vola al 7,6% di share, segnando un ascolto record che non è un episodio isolato, ma il punto più alto di una crescita costante. Dal primo marzo, infatti, la trasmissione condotta da Roberto Inciocchi si attesta su una media del 6,3%, in netto aumento rispetto al 5,4% dello scorso anno. Un salto che fotografa un’evoluzione precisa: Agorà non solo tiene, ma amplia il proprio pubblico, consolidando la sua posizione nella fascia mattutina. Se si allarga lo sguardo all’intera stagione, la media del 5,6% diventa ancora più significativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roberto Inciocchi, la forza tranquilla dell’informazione: Agorà vola al 7,6% e conquista il mattino della Rai Leggi anche: Agorà vola oltre il 7%: Roberto Inciocchi conquista il mattino di RaiTre Addio a Mimmo Liguoro, volto storico dell'informazione RaiIl giornalista e scrittore italiano si è spento all'età di 84 anni dopo aver costruito una lunga carriera nella televisione Mimmo Liguoro, noto...