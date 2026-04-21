The Floor cresce negli ascolti su Rai 2 | la terza puntata segna il record stagionale – i dati auditel

Nella terza puntata, il programma ha registrato il record stagionale di ascolti, confermando la crescita rispetto alle puntate precedenti. I dati raccolti dall’osservatorio Auditel mostrano un aumento di pubblico nel prime time di Rai 2, con una presenza stabile e in crescita nel lunedì sera. La trasmissione si conferma come una delle principali scelte televisive per gli spettatori di questa fascia oraria.

The Floor continua la sua corsa positiva nel prime time di Rai 2 e, puntata dopo puntata, consolida la propria presenza nel lunedì sera televisivo. Nella serata di lunedì 20 aprile, il game show ha infatti raccolto il 5,5% di share (827.000 telespettatori), firmando il risultato migliore di questa stagione e mettendo a segno una crescita di 1.6 punti rispetto a lunedì scorso. Un dato significativo, che consente al programma di superare anche GialappaShow su TV8, fermo al 5.4%. Si tratta di un segnale importante per Rai 2, ma anche per il genere stesso dei game show in prima serata. In una televisione sempre più frammentata, dove l’offerta si moltiplica e il pubblico si distribuisce su più canali e piattaforme, The Floor riesce a ritagliarsi uno spazio ben definito.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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