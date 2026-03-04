Tre giovani sono stati denunciati dopo aver lanciato sassi contro i treni in transito alla stazione ferroviaria di Mariano Comense. La segnalazione ai carabinieri è arrivata lunedì sera, e gli agenti hanno individuato e identificato i responsabili poco dopo. Nessun ferito è stato segnalato, ma l'episodio ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali.

La segnalazione ai carabinieri, lunedì in tarda serata, è arrivata per avvisare che alcuni ragazzi che stavano lanciando sassi contro i treni in transito dalla stazione ferroviaria di Mariano Comense. Ma quando la pattuglia della Tenenza di Mariano è arrivata in via Diaz, i militari si sono subito resi conto che i danni erano altri. Poco prima tre giovani erano entrati spaccando la porta a vetri di ingresso alla biglietteria, e poi avevano danneggiato il locker di deposito dei pacchi di Poste Italiane, pare senza rubare nulla. Inoltre erano usciti sulla banchina dove avevano raccolto alcune pietre, scagliandole contro un treno in transito, fortunatamente senza colpirlo, o comunque senza causare danni: ma a quel punto, sono stati notati da alcuni testimoni, che hanno chiamato la centrale operativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sassi contro i treni in transito. Dopo l'allarme a Mariano Comense denunciati tre giovani vandali

