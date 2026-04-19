Scazzottata in un pub di via Tommaso Gargallo | colpita in faccia una donna denunciati tre giovani

Questa notte, in un pub di via Tommaso Gargallo, si è scatenata una rissa che ha coinvolto alcuni giovani. Durante l’evento, una donna è stata colpita in faccia e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno denunciato tre giovani ritenuti responsabili dell’accaduto. La situazione è tornata sotto controllo dopo l’intervento delle forze di polizia.

Momenti di tensione questa notte in via Tommaso Gargallo all'interno del locale Gud 091 dove è scoppiata una violenta rissa. Coinvolti tre ragazzi palermitani di 23, 24 e 27 anni che sono stati denunciati. A essere coinvolta nella scazzottata anche una donna che, nei momenti più concitati.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovaniI ragazzi, tutti residenti a Isola del Liri, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri accampando la scusa di un appuntamento Un... Elly Schlein, faccia a faccia con Tommaso Labate: le anticipazioni sull’intervista a RetequattroDomani sera, mercoledì 4 febbraio, Retequattro ospiterà un appuntamento imperdibile con “Realpolitik”: Tommaso Labate intervisterà in esclusiva Elly...