Aggressione con un coccio arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato fermato dai carabinieri di Lugo con l’accusa di tentato omicidio aggravato. L’arresto è stato effettuato in seguito a un episodio in cui l’uomo avrebbe aggredito un’altra persona con un coccio. Le forze dell’ordine hanno portato avanti le indagini e proceduto con l’arresto, che è stato convalidato nelle ore successive. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure.

È stato arrestato dai carabinieri di Lugo con per l’ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato il 36enne di origine albanese Dritan Balla accusato di avere ferito martedì pomeriggio alla gola con un coccio di bottiglia, un 21enne di origine magrebina al termine di una lite innescatasi per futili motivi. Per ques’ultimo si erano temute inizialmente ripercussioni gravi alla luce della copiosa emorragia tanto che il giovane, prima portato all’ospedale lughese, era poi stato trasferito in quello di Ravenna. Per fortuna ieri mattina è stato dimesso. Per quanto riguarda il 36enne, difeso dall’avvocato Massimo Pleiadi, l’udienza di convalida davanti al gip è stata fissata per la tarda mattinata di domani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione con un coccio, arrestato 36enne Notizie correlate Tentata rapina e aggressione nella parte bassa del Capoluogo, arrestato un 36enneScene di violenza e concitazione nella parte bassa del capoluogo ciociaro, dove la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 36... Lite degenera in aggressione violenta con un coccio di bottiglia di vetro a Cremona, denunciato un giovaneUn cittadino italiano è stato denunciato per lesioni personali aggravate il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sfregiato con un coccio di bottiglia, giovane portato in ospedale; Lite degenera in aggressione violenta con un coccio di bottiglia di vetro a Cremona, denunciato un giovane; Aggredito con un coccio di vetro sferrato al collo: è gravissimo in ospedale; Aggressione con un coccio, arrestato 36enne. Aggressione con un coccio, arrestato 36ennePer tentato omicidio. Il ferito dimesso ieri mattina, tutto partito da una lite per futili motivi. Domani ci sarà l’udienza di convalida ... ilrestodelcarlino.it Lite degenera in aggressione violenta con un coccio di bottiglia di vetro a Cremona, denunciato un giovaneUn 24enne denunciato per lesioni personali aggravate dopo una lite nei pressi della stazione di Cremona: colpito un uomo con una bottiglia. virgilio.it SIT-IN DI SOLIDARIETÀ ALLA FLOTILLA, CONTRO L’AGGRESSIONE ISRAELIANA PER LA LIBERAZIONE IMMEDIATA DI THIAGO E SAIF, PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA, DEI TERRITORI OCCUPATI E DEL LIBANO IN VIA DEL CORSO A MATE - facebook.com facebook Il #Gas dall' #Azerbaijan ci sta "salvando" negli ultimi anni dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Sta diventando sempre più cruciale, ma è bene ricordare i #NOTAP che erano contrari ad un'opera utile e strategica (e che facevano il gioco di #Putin). x.com