Aggressione a un sindacalista durante lo sciopero presidio in via Galcianese VIDEO

Questa mattina in via Galcianese, davanti alla Stamperia Mix, si è verificato un episodio di violenza durante una protesta sindacale. Secondo quanto riferito, Arturo Gambassi, sindacalista dei Sudd Cobas, sarebbe stato aggredito dal titolare dell’azienda con calci e pugni, anche mentre si trovava.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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