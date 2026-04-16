La sindacalista licenziata | oggi lo sciopero e il presidio davanti all' azienda

Oggi si svolge uno sciopero e un presidio davanti all’azienda a seguito del licenziamento di una sindacalista. La donna ha ricevuto una lettera in cui veniva comunicato il suo allontanamento, motivato con l’utilizzo dei permessi sindacali. La sindacalista ha espresso incredulità per quanto accaduto, dopo aver letto la comunicazione. La protesta coinvolge lavoratori e rappresentanti sindacali.

Quando si è vista recapitare la lettera non voleva credere ai suoi occhi. STMIcroelectronics le aveva dato il benservito per “motivi legati all’uso dei permessi sindacali”. A ricevere la lettera di licenziamento è stata Simona Cavarra, dipendente della multinazionale con sede ad Agrate Brianza.🔗 Leggi su Monzatoday.it 158 LICENZIAMENTI ALLA PRIMOTECS DI AVIGLIANA: APRIAMO UN TAVOLO NAZIONALE CON REGIONE E GOVERNO Notizie correlate Leggi anche: La sindacalista licenziata: scatta lo sciopero e il caso finisce anche sui banchi del Parlamento Leggi anche: Azienda nel Milanese annuncia la chiusura, 43 gli esuberi: proclamato lo sciopero con presidio Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La sindacalista licenziata: scatta lo sciopero e il caso finisce anche sui banchi del Parlamento; Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza: il caso di Simona Cavarra ora sbarca in Parlamento; Scansiona per errore due barrette: cassiera licenziata per giusta causa, la Cgil non ci sta; Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza | il caso di Simona Cavarra ora sbarca in Parlamento. Sindacalista licenziata alla St di Agrate Brianza: il caso di Simona Cavarra ora sbarca in ParlamentoIl Movimento 5 Stelle, a firma del senatore Bruno Marton ha presentato un’interrogazione per chiedere al Governo se sia a conoscenza dei fatti e se intenda inviare un’ispezione sul procedimento disci ... ilgiorno.it La vicenda: ecco perché la lavoratrice è stata licenziata e che cosa succede adesso. - facebook.com facebook