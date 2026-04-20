Camionista travolto e ucciso durante sciopero Tir | ‘Stava organizzando il presidio’

Da ildifforme.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante uno sciopero degli autotrasportatori a Caserta, un camionista di 55 anni è stato investito da un’auto ed è deceduto. L’incidente ha causato l’interruzione dell’assembramento, che si stava svolgendo in modo pacifico fino a quel momento. La vittima stava organizzando un presidio al momento dell’incidente, che ha portato alla sospensione delle proteste. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dei fatti.

Si è dovuto interrompere a causa di una tragedia lo sciopero degli autotrasportatori a Caserta: un camionista di 55 anni è stato investito da un’auto ed è morto. In Sicilia, invece, lo sciopero di cinque giorni si è concluso il 18. Doveva durare da oggi a mezzanotte fino al 25 aprile lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro carburante, e invece è terminato alle 5 di stamattina.Un dramma ha costretto al blocco della protesta organizzata da Unatras. Purtroppo, durante la notte si è svolta una tragedia:un camionista di 55 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1. Secondo quanto emerso, l’uomo era impegnato nell’organizzazione della protesta nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada in provincia di Caserta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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