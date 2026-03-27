Rapina al supermercato | pugno al volto e minacce con coccio di bottiglia

Mercoledì sera a Cornigliano si è verificata una rapina in un supermercato, durante la quale il dipendente è stato colpito al volto e minacciato con un coccio di bottiglia. Gli agenti di polizia sono intervenuti e hanno arrestato un uomo di 35 anni, originario della Guinea, sospettato di aver commesso il reato.

Un arresto a Cornigliano, mercoledì sera, per rapina. Gli agenti della polizia sono intervenuti in soccorso del dipendente di un supermercato di via Cornigliano che era stato poco prima aggredito da un 35enne originario della Guinea. In particolare l’uomo, dopo aver prelevato dagli scaffali una bottiglia di super alcolico, ha cercato di uscire dal negozio senza pagare. A quel punto l’addetto alla sicurezza lo ha fermato e quest’ultimo lo ha colpito con un pugno al volto per poi minacciarlo brandendo un coccio di bottiglia. Gli agenti, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccare il 35enne trovandolo ancora in possesso della bottiglia rubata poco prima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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