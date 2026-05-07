Nella mattina del 5 maggio, i carabinieri di San Romano hanno arrestato un uomo di 53 anni, cittadino straniero, in quanto ritenuto responsabile di aver aggredito e minacciato con un coltello la propria convivente. L’intervento è avvenuto subito dopo la segnalazione di una lite domestica, e gli uomini dell’Arma hanno portato a termine l’arresto in flagranza di reato. L’uomo è stato successivamente condotto in caserma.

San Romano, 7 maggio 2026 - Nella mattinata dello scorso 5 maggio, i carabinieri della stazione di San Romano hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 53 anni, per lesioni personali e minaccia aggravata ai danni della propria convivente. L’intervento dei militari è scattato intorno alle 3 in una nota struttura ricettiva della zona. A seguito di una lite scaturita per futili motivi e verosimilmente alimentata dall’abuso di sostanze alcoliche, l’uomo ha aggredito fisicamente la compagna, u na giovane di 28 anni, colpendola con pugni al volto e strattonandola violentemente. L’aggressione è culminata con gravi minacce rivolte alla donna mediante l’utilizzo di un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 30 cm (di cui 19 cm di lama).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredisce e minaccia con un coltello la convivente: arrestato 53enne a San Romano

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