Paliano aggredisce e minaccia la giovane moglie con un coltello 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Paliano dopo aver minacciato e aggredito la moglie con un coltello. La donna ha riportato lesioni e ha segnalato un episodio di violenza che si è protratto nel tempo, coinvolgendo anche minacce verbali e pressioni continue. La situazione si è aggravata con l’uso di un’arma, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Un quadro di violenze fisiche, verbali e costanti intimidazioni sfociato in una grave aggressione armata. È quanto emerso dall'intervento dei Carabinieri della Stazione di Paliano, che nella serata del 27 febbraio hanno arrestato un uomo di 29 anni con la grave accusa di maltrattamenti contro.