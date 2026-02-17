Mario Rossi ha aggredito alcuni agenti di polizia locale con un coltello, dopo averli minacciati sotto uno dei tunnel della stazione Centrale. L’uomo, visibilmente agitato, si è scagliato contro gli agenti cercando di ferirli, costringendoli ad intervenire rapidamente. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a fermare la sua furia, portandolo in custodia.

Ha minacciato alcuni agenti di polizia locale brandendo un coltello sotto uno dei tunnel della stazione Centrale. Poi, una volta bloccato, ha opposto resistenza e ha provato a divincolarsi aggredendo i ghisa. Alla fine l’uomo è stato arrestato. L’episodio risale a ieri mattina: poco prima delle 10, due agenti del Comando di Zona 9 hanno notato movimento nel sottopasso tra le vie Sammartini e Zuccoli: alcuni colleghi stavano cercando di bloccare un uomo che poco prima li aveva minacciati con una lama. Il coltello, come è stato ricostruito in un momento successivo, gli era stato già sequestrato ma l’uomo, senza fissa dimora di origini straniere, stava dando in escandescenze urlando contro i ghisa e non voleva saperne di essere identificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia i ghisa con un coltello e li aggredisce: arrestato

