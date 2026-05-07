Aggredì e palpeggiò una settantenne nell' androne di casa | la Cassazione conferma la condanna

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per un uomo di 25 anni, coinvolto in un episodio di violenza sessuale ai danni di una donna di settant'anni. L'episodio si è verificato nell'androne di un edificio, dove l'imputato ha aggredito e palpeggiato la vittima. La decisione definitiva chiude un procedimento iniziato con una sentenza di primo grado.

La corte di cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Calogero Troisi, 25 anni, di Naro, condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una settantenne. La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, confermando la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Aggredì la moglie a martellate, la Cassazione conferma la condanna a 12 anniCesena, 29 aprile 2026 – Aveva colpito la moglie con un martello, poi era scappato con l’obiettivo di uscire dall’Italia. Leggi anche: Carabiniere ucciso, Cassazione conferma la condanna di Hjorth Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fermato a Perugia sospetto predatore seriale: aggredì una 16enne sull’autobus e una studentessa in piazza Morlacchi; Aggredisce alle spalle una ragazzina di 15 anni alla stazione di Treviglio e la palpeggia: arrestato 22enne; Molestò una 15enne in treno. Condannato a 2 anni e 8 mesi; Palpeggia la collega in casa di riposo: fisioterapista rinviato a giudizio. Aggredì e sparò a una donna per rapinarla, arrestato un 35enne. L’ombra del traffico di drogaTuttavia, una volta salito sulla vettura della vittima, l’aggressore minacciò di ucciderla, stringendole al collo un cavo elettrico e colpendola ripetutamente al volto. La donna, che riuscì a ... lanazione.it Torniamo ad occuparci della storia del rottweiler che nel gennaio 2025 aggredì ad Adelfia, nell'area sgambamento per cani, il papà del suo proprietario, un finanziere che ci querelò per diffamazione insieme a sua moglie. Eravamo intervenuti sul posto per doc - facebook.com facebook Aggredì infermiere e guardia giurata: condannato x.com