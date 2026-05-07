Aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi | con AICA ottieni la CIAD e non rischi l’esclusione

È stato avviato l’aggiornamento delle graduatorie ATA con un termine per la presentazione delle domande fissato al 19 maggio. Tra i requisiti richiesti, si segnala l’importanza della certificazione CIAD, che consente di ottenere il riconoscimento dei 24 mesi di servizio e di evitare l’esclusione dalle graduatorie. La certificazione assume un ruolo sempre più rilevante nel processo di inserimento e aggiornamento del personale scolastico.

Partito l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi: domande fino al 19 maggio. Tra requisiti e novità, emerge il ruolo decisivo della CIAD, ormai indispensabile per i nuovi inserimenti e sempre più centrale nel sistema di reclutamento scolastico.L’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 20262027 è ufficialmente entrato nel vivo, con la finestra per. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Graduatorie ATA 24 mesi, chi è già inserito può aggiornare anche senza CIADLa certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) non è necessaria per aggiornare la propria posizione nelle graduatorie ATA 24...

Graduatorie 24 mesi ATA: CIAD richiesta solo ai nuovi inserimenti. Requisito per tutti i profili tranne il collaboratore scolasticoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato alle organizzazioni sindacali la bozza della nota che disciplinerà l’indizione dei bandi per...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi al via: ecco la domanda, la GUIDA MIM e il TUTORIAL per compilarla correttamente; Personale ATA (24mesi): aperte da oggi e fino al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; Graduatorie ATA 24 mesi, domanda dal 28 aprile: aggiornamento, requisiti e novità.

Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi al via: ecco la domanda, la GUIDA MIM e il TUTORIAL per compilarla correttamenteSono aperte da oggi le domande per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA, le cosiddette 24 mesi, utilizzate per assunzioni in ruolo e supplenze nell’anno scolastico 2026/2 ... orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, come gestire le frazioni di servizio inferiori a 16 giorniScadono il 19 maggio alle 23:59 i termini per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi provinciali permanenti utilizzati per le supplenz ... orizzontescuola.it

Aggiornamento Graduatorie ATA 2026/2027: non perdere questa opportunità! Se stai pensando di lavorare nella scuola, questo è il momento giusto per agire. Ma ricorda: per i nuovi inserimenti la CIAD è obbligatoria, senza di essa non è possibile accedere - facebook.com facebook

La scadenza per l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi è sempre più vicina: non arrivare impreparato! Preparati con Tuttoscuola: per te un codice sconto per corso + esame per ottenere la CIAD. tuttoscuola.com/graduatorie-at… x.com