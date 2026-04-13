Tra fede e territorio | una settimana con il vescovo Corazza tra Roncadello Barisano e Malmissole

Dal 13 al 19 aprile, il vescovo Livio Corazza ha avviato una settimana di visite nelle parrocchie dell’unità pastorale di Roncadello, che includono anche le comunità di Barisano, Malmissole, Poggio e San Giorgio. Durante questo periodo, il vescovo ha incontrato i membri delle diverse parrocchie per ascoltare le loro esigenze e condividere momenti di confronto e preghiera. Le visite rappresentano la ripresa delle attività pastorali nella zona dopo un periodo di interruzione.