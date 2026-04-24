A Foiano della Chiana si avvicina un fine settimana ricco di eventi sportivi e momenti di aggregazione. La comunità si prepara a partecipare attivamente alle iniziative programmate, che coinvolgono diverse discipline e rappresentano un’occasione per promuovere il senso di appartenenza. Gli organizzatori hanno comunicato i dettagli del programma, invitando cittadini e visitatori a prendere parte alle attività previste.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Il Comune di Foiano della Chiana si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori della comunità. Si parte sabato 25 aprile con la 51ª edizione della “Camminata del Donatore”, storica manifestazione che unisce sport e solidarietà. L’evento, organizzato da Podistica Avis Foiano e Avis Foiano insieme al coinvolgimento di altre associazioni locali e con la collaborazione e il patrocinio del Comune, prevede un percorso competitivo di 12,5 km valido per il campionato provinciale UISP Arezzo di corsa su strada, affiancato dalla camminata ludico motoria di 3,5 km aperta a tutti e arricchita anche dalla partecipazione degli amici a quattro zampe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano, intenso fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori della comunità

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