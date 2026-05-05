Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa martedì 5 maggio 2026, un concorrente di nome Paolo ha tentato la fortuna, mentre la concorrente più discussa e fortunata è stata Sara, proveniente dalla Campania. Durante la puntata, il conduttore Stefano De Martino ha fatto un commento che ha messo in imbarazzo la stessa Sara, affermando che non possono più toccarsi. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio.

A tentare la fortuna nella puntata di Affari Tuoi di martedì 5 maggio 2026 è Paolo, ma la concorrente più chiacchierata, nonché la più fortunata, è Sara dalla Campania, che si guadagna le attenzioni speciali del conduttore Stefano De Martino. Una storia d’amore che, purtroppo, è contrastata dalla sorte e non potrà che bruciare in frutta. Noi, però, continuiamo a sperare, in Sara e nel suo grande amore. Sara, il nuovo amore di Stefano De Martino. Si chiama Sara, fa la maestra d’asilo e arriva da Avellino, in Campania. Ha un sorriso luminoso, dolci occhi scuri e una cascata di riccioli mori. In molti dicono sia la donna più fortunata d’Italia. Come quella di Biancaneve, la sua pelle candida è ornata da un intenso rosso che nasce sulle gote di Sara ogni qualvolta le si avvicina Stefano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino mette in imbarazzo la concorrente: “Non possiamo toccarci più”

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