Affari Tuoi l’avellinese Sara gioca con il sorriso e vince due volte | Stefano De Martino la elogia

Da ilsipontino.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Affari Tuoi, un’ospite proveniente da Avellino ha conquistato il pubblico, vincendo due volte. Stefano De Martino ha commentato positivamente le sue performance. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e allegria, coinvolgendo le sorelle della regione. Dopo 36 puntate, questa è stata una delle occasioni più significative per i concorrenti campani.

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Divertente, emozionante e piena di colpi di scena: la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi ha visto protagonista la Campania, con le gemelle di Avellino capaci di conquistare il pubblico fin dal primo momento. Sara e Martina sono finite sotto i riflettori della serata, conclusasi con un duplice trionfo tra sorrisi, complicità e tanta emozione. Sempre con il sorriso stampato sulle labbra e il desiderio di portare a casa un ricordo speciale di questa avventura nella trasmissione di mamma Rai, le due sorelle hanno saputo gestire ogni mossa con leggerezza e intelligenza, conquistando anche la simpatia del conduttore. Non a caso, nel finale, Stefano De Martino ha voluto dedicare a Sara parole davvero speciali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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