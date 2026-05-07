Durante una puntata di Affari Tuoi, un’ospite proveniente da Avellino ha conquistato il pubblico, vincendo due volte. Stefano De Martino ha commentato positivamente le sue performance. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e allegria, coinvolgendo le sorelle della regione. Dopo 36 puntate, questa è stata una delle occasioni più significative per i concorrenti campani.

Divertente, emozionante e piena di colpi di scena: la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi ha visto protagonista la Campania, con le gemelle di Avellino capaci di conquistare il pubblico fin dal primo momento. Sara e Martina sono finite sotto i riflettori della serata, conclusasi con un duplice trionfo tra sorrisi, complicità e tanta emozione. Sempre con il sorriso stampato sulle labbra e il desiderio di portare a casa un ricordo speciale di questa avventura nella trasmissione di mamma Rai, le due sorelle hanno saputo gestire ogni mossa con leggerezza e intelligenza, conquistando anche la simpatia del conduttore. Non a caso, nel finale, Stefano De Martino ha voluto dedicare a Sara parole davvero speciali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, l’avellinese Sara gioca con il sorriso e vince due volte: Stefano De Martino la elogia

Notizie correlate

Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert “non si presenta”Stefano De Martino torna ad animare la serata di Rai1 con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi.

Leggi anche: Affari tuoi di stasera, Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euro

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino mette in imbarazzo la concorrente: Non possiamo toccarci più; Stefano De Martino scatenato ad Affari Tuoi: il ballo con Martina diventa virale, Sa fare proprio tutto; Assolto: chiuso l'incubo giudiziario per il quarantaseienne di Napoli; Abigail Gallo, l'infermiera di Civita Castellana campionessa alla Ruota della fortuna: vinti oltre 50mila euro.

Alessia ad Affari Tuoi si fa fregare dal Dottore, accetta l’ultimo cambio e perde i soldi che aveva pescatoLa partita di Alessia ad Affari Tuoi precipita, dopo un inizio incoraggiante. La pacchista molisana si lascia convincere e accetta l’ultimo cambio, ma il Dottore le ha teso una trappola: torna a casa ... fanpage.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino: Ti vedo confuso. Herbert lo sostituisce e la partita va in fumoA condurre la prima parte di Affari Tuoi è stato Herbert Ballerina, ma la partita è andata in fumo: cosa è successo ... dilei.it

Nino Frassica contro gli orari in ritardo della prima serata. Siete d’accordo con lui “Basterebbe poco per tornare alle ore 20.55: cancellare i Cinque Minuti di Bruno Vespa, ridurre di dieci minuti Affari Tuoi. Un pacco in meno, un dolore in meno”. Questa è la - facebook.com facebook