Affari Tuoi l’avellinese Sara gioca con il sorriso e vince due volte | Stefano De Martino la elogia
Durante una puntata di Affari Tuoi, un’ospite proveniente da Avellino ha conquistato il pubblico, vincendo due volte. Stefano De Martino ha commentato positivamente le sue performance. La serata è stata caratterizzata da momenti di suspense e allegria, coinvolgendo le sorelle della regione. Dopo 36 puntate, questa è stata una delle occasioni più significative per i concorrenti campani.
Divertente, emozionante e piena di colpi di scena: la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi ha visto protagonista la Campania, con le gemelle di Avellino capaci di conquistare il pubblico fin dal primo momento. Sara e Martina sono finite sotto i riflettori della serata, conclusasi con un duplice trionfo tra sorrisi, complicità e tanta emozione. Sempre con il sorriso stampato sulle labbra e il desiderio di portare a casa un ricordo speciale di questa avventura nella trasmissione di mamma Rai, le due sorelle hanno saputo gestire ogni mossa con leggerezza e intelligenza, conquistando anche la simpatia del conduttore. Non a caso, nel finale, Stefano De Martino ha voluto dedicare a Sara parole davvero speciali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie correlate
Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert “non si presenta”Stefano De Martino torna ad animare la serata di Rai1 con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi.
Leggi anche: Affari tuoi di stasera, Diego perde la scommessa con Stefano De Martino ma vince 50mila euro
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino mette in imbarazzo la concorrente: Non possiamo toccarci più; Stefano De Martino scatenato ad Affari Tuoi: il ballo con Martina diventa virale, Sa fare proprio tutto; Assolto: chiuso l'incubo giudiziario per il quarantaseienne di Napoli; Abigail Gallo, l'infermiera di Civita Castellana campionessa alla Ruota della fortuna: vinti oltre 50mila euro.
Alessia ad Affari Tuoi si fa fregare dal Dottore, accetta l’ultimo cambio e perde i soldi che aveva pescatoLa partita di Alessia ad Affari Tuoi precipita, dopo un inizio incoraggiante. La pacchista molisana si lascia convincere e accetta l’ultimo cambio, ma il Dottore le ha teso una trappola: torna a casa ... fanpage.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino: Ti vedo confuso. Herbert lo sostituisce e la partita va in fumoA condurre la prima parte di Affari Tuoi è stato Herbert Ballerina, ma la partita è andata in fumo: cosa è successo ... dilei.it
Nino Frassica contro gli orari in ritardo della prima serata. Siete d’accordo con lui “Basterebbe poco per tornare alle ore 20.55: cancellare i Cinque Minuti di Bruno Vespa, ridurre di dieci minuti Affari Tuoi. Un pacco in meno, un dolore in meno”. Questa è la - facebook.com facebook