AEW | Porte chiuse per Aleister Black? Nuovi dettagli sui report contrastanti

Recenti notizie sul wrestler indicano un quadro ancora confuso riguardo al suo possibile ritorno in AEW, con fonti che riportano informazioni contrastanti. La situazione ha generato attenzione tra gli appassionati, mentre ancora non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza o assenza dalla promozione. La sua posizione nel mondo del wrestling rimane incerta, e sono in corso verifiche per chiarire eventuali sviluppi futuri.

Il futuro nel wrestling di Aleister Black è diventato improvvisamente ancora più incerto dopo l’emergere di report contrastanti su un possibile ritorno in AEW. Dopo l’ultima ondata di licenziamenti post-WrestleMania da parte della WWE, Black è subito diventato uno dei free agent più discussi del momento. I primi report di WrestleVotes Radio sostenevano che, internamente, la AEW non si aspettasse un suo ritorno a breve termine, nonostante il suo precedente percorso alla guida della House of Black. Poi però la situazione è cambiata. Il 6 maggio 2026, SEScoops ha riportato che Black sarebbe invece in trattative attive con la AEW, smentendo di...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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