Un membro dello staff della AEW ha dichiarato che Aleister Black non tornerà nella compagnia, chiudendo così le voci che erano circolate tra i tifosi. La conferma è arrivata poco dopo che si erano diffuse indiscrezioni su una possibile reunion dell’atleta con l’organizzazione. La decisione sembra definitiva, senza lasciare spazio a ulteriori possibilità di reinserimento del wrestler nel roster.

Un nome interno alla AEW sta già spegnendo sul nascere l’idea di un possibile ritorno di Aleister Black nella compagnia dopo il suo licenziamento dalla WWE, chiudendo rapidamente le speculazioni dei fan. Dopo che sono emerse le notizie del suo licenziamento, insieme a Kairi Sane e Alba Fyre, i fan hanno subito iniziato a ipotizzare un suo ritorno in AEW. Considerando il suo precedente stint nella compagnia come Malakai Black e il suo legame con la House of Black, l’idea di una reunion ha preso rapidamente piede. Un fan ha persino suggerito di riformare il gruppo aggiungendo Zelina Vega. È stato allora che Shawn Dean, coordinatore dei talenti AEW, è intervenuto, senza lasciare spazio a interpretazioni: “No.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Shawn Dean chiude le porte al ritorno di Aleister Black

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