WWE | Nuovi retroscena sui licenziamenti di Wyatt Sicks Aleister Black e Zelina Vega

La settimana scorsa, la WWE ha annunciato il licenziamento di più di venti wrestler, tra cui Wyatt Sicks, Aleister Black e Zelina Vega. La notizia ha suscitato sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori, dato che alcuni dei nomi coinvolti erano considerati ancora attivi nel roster. I tagli sono stati comunicati ufficialmente dalla federazione, che ha spiegato le motivazioni attraverso un comunicato stampa.

La scorsa settimana la WWE ha effettuato una serie di tagli al roster che hanno coinvolto oltre due dozzine di wrestler, con alcuni nomi che hanno colto di sorpresa appassionati e addetti ai lavori. Tra i licenziati figurano tutti i componenti dei Wyatt Sicks, oltre a Aleister Black e Zelina Vega. I Wyatt Sicks: un gimmick che aveva fatto il suo corso. Nell’ultimo numero del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha spiegato che la decisione di sciogliere i Wyatt Sicks è maturata perché si era diffusa la sensazione che il gruppo non avesse più nulla da offrire. “Si è avuta la sensazione che il gruppo avesse fatto il suo corso. Già all’inizio c’era chi lo considerava un’idea destinata a durare poco.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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