Aeroporto approvato il bilancio 2025 con oltre 25 milioni di ricavi

L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova si è riunita mercoledì 6 maggio 2026 per discutere e approvare il bilancio relativo all'esercizio 2025. Nel corso dell'incontro, è stato confermato un totale di ricavi superiore ai 25 milioni di euro. La discussione si è concentrata sui risultati finanziari dell'anno passato, senza altre comunicazioni ufficiali pubblicate.

L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova, riunitasi nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio 2026, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio 2025.Il bilancio al 31 dicembre 2025Come già comunicato l'1 aprile 2026, il 2025 si è chiuso con 25,3 milioni di euro di ricavi totali, contro i 23,1.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sac, approvato il bilancio del 2025: ricavi per 30 milioni di euro +7%L'assemblea dei soci della Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha approvato il progetto di bilancio del 2025 che si è... Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aeroporto di Orio, nominato il nuovo cda e approvato il bilancio: il piano di investimenti; Toscana Aeroporti: approvato il Bilancio d’Esercizio 2025; Sac, approvato il bilancio del 2025: ricavi per 30 milioni di euro +7%; Approvato il Bilancio 2025 di Trieste Airport, utile di 4,8 mln. Aeroporto, approvato il bilancio 2025 con oltre 25 milioni di ricaviIl Colombo continua a crescere: nel primo quadrimestre del 2026 oltre 465mila passeggeri movimentati (+17,9% sul 2025) ... genovatoday.it Aeroporto Genova, da soci via libera a bilancio 2025L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa ha approvato il bilancio di esercizio 2025. ansa.it Il 9 maggio 2026 all’aeroporto veronese mezzi della prima metà del Novecento, richiami al cinema ed emissioni compensate. #Veneto #Verona #Eventi x.com In partenza dall'aeroporto di Bari, direzione Ibiza, un gruppo per un addio al celibato in piena regola: da qualche tempo, infatti, pare essersi fatta strada una nuova "moda", quella di festeggiare l'addio alla vita da single, tanto al maschile quanto al femminile, n - facebook.com facebook