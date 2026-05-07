Aerei senza carburante Ryanair studia il taglio dei voli | ecco cosa rischia l' aeroporto di Parma

A causa della riduzione di cherosene disponibile legata alla crisi nello Stretto di Hormuz, le compagnie aeree europee, con particolare attenzione a Ryanair, stanno considerando possibili strategie per gestire una potenziale carenza di carburante. Questa situazione potrebbe portare a tagli nei voli in Italia e in altri Paesi europei, con ripercussioni sugli aeroporti coinvolti, tra cui quello di Parma. La questione ha suscitato attenzione tra le compagnie e le autorità aeroportuali.

Con il problema dello Stretto di Hormuz, e, di conseguenza, della scarsità di cherosene disponibile, le compagnie aeree europee (in testa Ryanair) stanno studiando piani di emergenza per affrontare una possibile carenza di jet fuel negli aeroporti italiani ed europei. Riduzione dei voli.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Crisi carburante, Ryanair: “C’è chi rischia di fallire”. Lufthansa taglia 20mila voli(Adnkronos) – La crisi carburante colpisce il traffico aereo mentre si avvicina il periodo delle vacanze. Voli dall'aeroporto di Parma: "Ecco perché l'uso di quelle immagini rischia di essere fuorviate""Negli ultimi giorni è tornato nel dibattito cittadino il tema dei voli sopra i quartieri vicini all’aeroporto di Parma - sottolinea Luca... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; Prezzo carburante aerei in aumento, compagnie low cost cancellano migliaia di voli; 12 mila voli cancellati a maggio per la crisi carburante: cosa succederà in Europa questa estate; Crisi del carburante aereo: quali voli europei sono fermi?. Ryanair e crisi carburante: alcuni voli a rischio cancellazioneEmergenza carburante, Ryanair pronta ai tagli. O'Leary lancia l'allarme: attenzione a eventuali voli cancellati. Ecco quando. catania.liveuniversity.it Ryanair cancella voli: cosa sta succedendo e chi rischiaSi parla della cancellazione dei voli di metà giornata, della riduzione drastica delle rotte domestiche sostituibili con l’alta velocità ferroviaria e di sforbiciate ai collegamenti in particolare ... notizie.it Il maltempo causa ritardi e dirottamenti nello scalo orobico. Gli aerei rientreranno in serata al Caravaggio - facebook.com facebook