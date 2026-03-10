Voli dall' aeroporto di Parma | Ecco perché l' uso di quelle immagini rischia di essere fuorviate

Negli ultimi giorni il tema dei voli sopra i quartieri vicino all’aeroporto di Parma è tornato al centro del dibattito cittadino. Luca Bocchialini, pilota e cofondatore di Parma Per il Verdi, ha richiamato l’attenzione sulle immagini utilizzate, evidenziando come il loro impiego possa rischiare di essere fuorviante. La discussione riguarda principalmente la rappresentazione e la percezione delle rotte aeree nella zona.

"Negli ultimi giorni è tornato nel dibattito cittadino il tema dei voli sopra i quartieri vicini all’aeroporto di Parma - sottolinea Luca Bocchialini, pilota e cofondatore pagina Parma Per il Verdi. Alcune immagini diffuse sui social mostrano aeromobili in fase di atterraggio sopra le abitazioni e nelle vicinanze di una scuola, alimentando preoccupazioni legate al rumore e alla sicurezza. È comprensibile che la presenza di un aeroporto nelle vicinanze di aree abitate possa generare interrogativi o timori, soprattutto quando il tema viene affrontato attraverso immagini isolate o senza un adeguato contesto tecnico. Proprio per questo, quando... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

