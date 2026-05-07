Adunata degli Alpini l’ordinanza su alcol e sicurezza | i divieti zona per zona

In preparazione all’Adunata degli Alpini previsto da venerdì 8 a domenica 10 maggio, le autorità locali hanno emanato un’ordinanza riguardante i divieti di consumo di alcol e le norme di sicurezza nelle diverse zone della città. La regolamentazione riguarda specifici limiti e restrizioni per garantire l’ordine pubblico durante l’evento, che attirerà numerosi partecipanti e visitatori. Le disposizioni sono state comunicate attraverso documenti ufficiali e saranno applicate durante tutto il fine settimana.

In vista dell’Adunata degli Alpini 6 (qui la guida completa con programma, aree pedonali, mappe, trasporti e molto altro) che vedrà la città protagonista da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il Comune ha definito l’ordinanza che regolamenta il consumo di bevande e l’utilizzo di oggetti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Design Week 2026, scatta il piano traffico: tutte le strade chiuse e i nuovi divieti zona per zonaMilano si prepara a cambiare pelle per l'appuntamento più atteso dell'anno: il Salone del Mobile e tutto quello che gli gira attorno. Adunata Alpini, cambia ancora il piano traffico: la guida definitiva ai nuovi divieti (con deroghe)Ulteriori modifiche all'ordinanza che regola la viabilità e il traffico a Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli Alpini, dall'8 al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Adunata Alpini, nuove disposizioni in materia di circolazione e sosta veicolare; Adunata degli alpini, chi sono le penne nere e che legame hanno con Genova; Adunata Alpini: scontro a Tursi sulle accuse di 'mascolinità tossica' e sull'ordine del giorno della Lega (che non passa); Silvia Salis alla prova degli Alpini. Polemica a Genova per l'adunata. Silvia Salis alla prova degli Alpini. Polemica a Genova per l'adunataVolantini, scritte e proteste delle femministe contro il raduno in città previsto per questo fine settimana. La sindaca sceglie una linea di equilibrio: non criminalizzare gli Alpini, non cavalcare le ... ilfoglio.it Parroco chiude la chiesa per l’Adunata degli Alpini: Impossibile muoversi in cittàDon Farinella annuncia la chiusura di San Torpete domenica. Per l’arrivo di circa 400mila alpini il Comune ha disposto scuole chiuse, stop a molti parchi e modifiche alla viabilità ... genovatoday.it Sabrina Salvestrin. . Dedicato a tutti gli Alpini L'ADUNATA #alpini #gruppoalpini #adunata #adunatanazionalealpini #adunatagenova2026 - facebook.com facebook A Genova scritte offensive e vademecum contro l’Adunata finiscono per dipingere gli Alpini come un pericolo. Vergognoso. Le Penne Nere sono storia, servizio, sacrificio e solidarietà. Silvia Salis tace Il sindaco difenda Genova e il rispetto per gli Alpini. x.com