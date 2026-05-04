Adunata Alpini cambia ancora il piano traffico | la guida definitiva ai nuovi divieti con deroghe

A Genova, in vista dell'Adunata Nazionale degli Alpini prevista dall’8 al 10 maggio 2026, sono state apportate ulteriori modifiche all’ordinanza sulla viabilità e il traffico. Le nuove disposizioni includono divieti di circolazione e deroghe specifiche per agevolare la gestione degli eventi e garantire la sicurezza. La guida completa con tutte le informazioni su programma, trasporti e divieti è disponibile online.

Ulteriori modifiche all'ordinanza che regola la viabilità e il traffico a Genova in occasione della 97esima adunata nazionale degli Alpini, dall'8 al 10 maggio 2026 (a questo link la guida completa con programma, piano sicurezza, bus e trasporto pubblico, eventi, divieti e molto altro). Adunata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni... Adunata Alpini: il piano sanitario. Ospedali in allerta, unità di crisi e medici in piazza: la guida completaFervono i preparativi della macchina organizzativa in vista della grande Adunata degli Alpini che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Adunata alpini, parcheggi e soluzioni alternative per i residenti; Scritte contro gli alpini molestatori, è scontro politico. La Lega: Il Comune non ha preso le distanze; Gli Alpini annunciano in musica la 97ª Adunata nazionale di Genova; Attenzione Alpini, molestatori in città: scritte nella notte a Genova, Salvini rilancia sui social. Adunata degli Alpini, cambia l'ordinanza: estesa la finestra per la consegna merciIn previsione della 97esima Adunata nazionale Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio, la Direzione Mobilità urbana del Comune di Genova, a modifica e integrazione dell’ordinanza n. 422/2 ... primocanale.it Amt Genova per il raduno degli alpini: metro h24, bus, biglietto e come cambia il servizioNon solo strade chiuse e modifiche alla viabilità nel weekend degli alpini a Genova. In occasione della 97esima Adunata degli Alpini, che si svolge a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, Amt ... mentelocale.it Non solo parcheggi, alloggi e ristorazione. Si avvicina la 97esima Adunata nazionale degli alpini, in programma a Genova da venerdì a domenica, e l’organizzazione sta mettendo a punto ogni dettaglio, compreso un piano sanitario dedicato con il potenziame - facebook.com facebook