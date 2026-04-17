Adunata Alpini Genova 2026 | chiudono scuole parchi e giardini Tutte le novità

In vista della 97esima adunata nazionale degli Alpini, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole, parchi storici e giardini pubblici. Le misure sono state adottate per ridurre l’afflusso di visitatori e limitare eventuali disagi, considerando la grande affluenza stimata durante l’evento. La città si prepara a ricevere un numero elevato di partecipanti e visitatori nei giorni della manifestazione.

Scuole chiuse, ma anche parchi storici e giardini pubblici. In vista della 97esima adunata nazionale Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato un’ordinanza con misure che limitino l’impatto del forte afflusso di visitatori in città, stimato.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400... Adunata Alpini Genova 2026, ecco il programma: sfilata, mostre, villaggio e ticket speciale AmtPreparate le penne nere e scaldate le corde vocali: Genova è pronta a trasformarsi, per una settimana, nella capitale mondiale del cuore alpino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genova riabbraccia gli Alpini dopo 25 anni; Adunata Alpini Genova 2026, ecco il programma: sfilata, mostre, villaggio e ticket speciale Amt; La 97° Adunata Nazionale degli Alpini a Genova dall’8 al 10 maggio; Adunata degli Alpini 2026 a Genova: programma, sfilata, percorso, biglietti Amt. Raduno Alpini 2026 a Genova: scuole chiuse, parchi e giardini. L'ordinanzaIn previsione della 97esima Adunata Nazionale Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio 2026, la sindaca di Genova Silvia Salis ha firmato un' ordinanza con misure che limitino l'impatto del ... mentelocale.it Adunata degli Alpini, 8 e 9 maggio a Genova chiuse tutte le scuoleSaranno inoltre chiusi parchi storici e giardini pubblici, dall’orario di chiusura di giovedì 7 maggio e per tutte le ore successive, sino all’aperura mattutina di lunedì 11 maggio ... primocanale.it Consulta la mappa informativa dell’Adunata Alpini 2026 Dall’8 al 10 maggio Genova ospiterà la 97esima Adunata Nazionale Alpini. In occasione dell’evento, alcune zone della città saranno interessate da modifiche alla viabilità e diventeranno aree pedona - facebook.com facebook La 97esima Adunata Nazionale degli Alpini sta per arrivare a Genova Dall'8 al 10 maggio la città ospita l'Adunata 2026 degli Alpini e si prepara ad accogliere, nell'arco di una settimana, oltre 400mila presenze. Per conoscere il programma: visitgenoa.it/it x.com