Adunata Alpini Genova 2026 | chiudono scuole parchi e giardini Tutte le novità

Da genovatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della 97esima adunata nazionale degli Alpini, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di alcune scuole, parchi storici e giardini pubblici. Le misure sono state adottate per ridurre l’afflusso di visitatori e limitare eventuali disagi, considerando la grande affluenza stimata durante l’evento. La città si prepara a ricevere un numero elevato di partecipanti e visitatori nei giorni della manifestazione.

Scuole chiuse, ma anche parchi storici e giardini pubblici. In vista della 97esima adunata nazionale Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato un’ordinanza con misure che limitino l’impatto del forte afflusso di visitatori in città, stimato.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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