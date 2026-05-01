Adunata Alpini cambio di programma | due parchi rimangono aperti

Per la 97esima Adunata degli Alpini, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio 2026, la sindaca ha firmato una nuova ordinanza dopo l’ultima riunione del centro operativo comunale. Secondo il provvedimento, due parchi della città resteranno aperti durante l’evento, mentre non sono state annunciate altre modifiche riguardo alla gestione degli spazi pubblici. La pianificazione si è adattata alle esigenze dell’iniziativa, che coinvolgerà diverse zone della città.

Cambio di programma. Dopo l'ultima riunione del centro operativo comunale la sindaca Silvia Salis ha firmato una nuova ordinanza in previsione della 97esima Adunata degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio 2026 (qui la guida con tutte le informazioni utili). Alcuni parchi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Adunata Alpini Genova 2026: chiudono scuole, parchi e giardini. Tutte le novità Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Adunata degli Alpini, Canessa: Genova può diventare città dei grandi eventi, in sicurezza; Adunata degli Alpini, il Comune invita allo smart working: Meno traffico e più facile gestione dei figli a casa; Il Pride cambia data: il 26 settembre ci saranno solo gli alpini; Adunata degli Alpini, Genova si prepara: città imbandierata e accoglienza per oltre 400 mila persone. Adunata Alpini, il Comune aggiorna le regole: riaperture controllate per parchi e deroghe per la scuola IBAccessi regolati a Villa Durazzo Pallavicini e Castello d’Albertis, apertura straordinaria per la Deledda International School durante gli esami del 8 maggio. I dettagli ... lavocedigenova.it Adunata degli Alpini a Genova, tutto quello che c’è da sapere: strade chiuse, divieti e il programma degli eventiEcco dove (non) parcheggiare, le limitazioni, ma anche gli eventi e le iniziative collaterali in programma dall’8 al 10 maggio. Ma attenzione che alcune ... ilsecoloxix.it Da Genova lo speciale Tgr sulla 97esima adunata nazionale degli Alpini. Appuntamento domenica 10 maggio a partire dalle 9.00 su Rai3 e RaiPlay Segui la diretta, clicca sul link https://www.raiplay.it/dirette/rai3 Le notizie qui https://www.raine - facebook.com facebook Difendere l’Adunata Nazionale degli Alpini di Genova significa difendere una tradizione fatta di servizio, solidarietà e rispetto. Le scritte ignobili apparse nel centro storico non rappresentano la città né il senso civico di chi la vive ogni giorno. Sono gesti poveri, x.com