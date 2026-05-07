Adrenalina pura e solidarietà | al via il Memorial Silver Muratori

Da cesenatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 maggio, la zona industriale di via Leonardo Da Vinci, allo svincolo Borello Sud, sarà il palcoscenico del primo Memorial Silver Muratori – Festival dei Motori. L’evento, promosso dall’associazione Amici di, promette adrenalina e solidarietà, attirando appassionati di motori e non solo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà numerose attività legate al mondo delle corse e della mobilità.

Un weekend da segnare in agenda per tutti gli appassionati di motori (e non solo). Sabato 9 e domenica 10 maggio la zona industriale di via Leonardo Da Vinci, allo svincolo Borello Sud, ospiterà il primo Memorial Silver Muratori – Festival dei Motori, evento organizzato dall’associazione Amici di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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