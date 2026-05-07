Adoremus te concerto corale
Il 15 maggio presso la Chiesa del Nazareno in via Arturo Toscanini, 60 si terrà il concerto organizzato dall’Associazione Musicale Fiorentina in collaborazione con la parrocchia della Chiesa del Nazareno.Il Coro Ensemble Minima Choralia diretto dal M° Simone Pugliese eseguiranno brani di G. F.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Adoramus te (E. Crocker) Coral Polifónica Sagrada Familia
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