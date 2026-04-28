Corale Bellini in concerto Gran successo

La Corale Vincenzo Bellini ha tenuto un concerto dopo diversi anni, accompagnata dall’Orchestra Adam diretta dal Maestro Stefano Cencetti e dalla Filarmonica Vincenzo Bellini guidata dal Maestro David Corti. L’evento si è svolto con successo, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata ha visto le due formazioni corali e l’orchestra esibirsi in un programma musicale dal vivo, sotto il segno di una collaborazione che durava da tempo.

Dopo molti anni, la Corale Vincenzo Bellini è tornata ad esibirsi insieme all’Orchestra Adam, sotto la direzione del Maestro Stefano Cencetti, e alla Filarmonica Vincenzo Bellini diretta dal Maestro David Corti. L’evento ha riscosso un grande successo, richiamando un pubblico numeroso, attento e partecipe, segno evidente di quanto la tradizione musicale sia ancora viva e sentita nel territorio. La serata si è articolata in due programmi distinti, capaci di valorizzare le peculiarità artistiche delle formazioni coinvolte, culminando in un emozionante "Va’ pensiero" eseguito congiuntamente dalle due associazioni. Un momento di forte impatto, che ha saputo unire musicisti e spettatori in un’unica, intensa esperienza collettiva.🔗 Leggi su Lanazione.it KAIROS AL TEATRO BELLINI DI CATANIA - STAGIONE 2025/2026 Notizie correlate Sulle orme di Francesco: concerto coraleGiunta alla sua terza edizione, la rassegna Seasons of Love prosegue ad Acquasparta con appuntamenti che intrecciano musica e valorizzazione del... Imperfect Women, recensione: segreti, misteri e un gran cast per una serie coraleElisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara sono le protagoniste di Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, serie thriller psicologica in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Corale Bellini in concerto. Gran successo; AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL MONUMENTALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI; Stagione lirica, tris d’autore. Il via il 2 ottobre al teatro delle Muse di Ancona, coinvolti l’Orchestra Rossini e il coro Bellini; Lavori al Teatro Massimo Bellini, ecco il calendario modificato da maggio a dicembre 2026. Corale Bellini in concerto. Gran successoDopo molti anni, la Corale Vincenzo Bellini è tornata ad esibirsi insieme all’Orchestra Adam, sotto la direzione del ... lanazione.it Concerto corale a MassaVenerdì alle 21, la Sala del Carmine di Massa Lombarda (in Corso Vittorio Veneto) ospita la 39esima edizione della Rassegna Corale. Dopo l’introduzione del ’Coro Ettore e Antonio Ricci’ di Massa ... ilrestodelcarlino.it Corale Vincenzo Bellini - Colle Val d'Elsa (@CoraleVincenzoBellini) Reels - facebook.com facebook