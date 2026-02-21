Sulle orme di Francesco | concerto corale

Il concerto corale ha attirato molti spettatori ad Acquasparta, grazie alla rassegna Seasons of Love, giunta alla sua terza edizione. La scelta di un luogo storico ha favorito l’atmosfera intima e coinvolgente. Il pubblico ha ascoltato brani che celebrano l’amore e la comunità, mentre i musicisti hanno interpretato le canzoni con passione. La serata ha unito musica e scoperta del territorio, creando un momento di condivisione tra artisti e spettatori.

Giunta alla sua terza edizione, la rassegna Seasons of Love prosegue ad Acquasparta con appuntamenti che intrecciano musica e valorizzazione del territorio, mettendo al centro un’idea di amore come condivisione: non solo ascolto, ma anche scoperta dei luoghi che fanno da cornice agli eventi. L’attenzione della manifestazione al territorio che la ospita si concretizza nella proposta del concerto “Sulle Orme di Francesco” nel ricordo di una figura umbra conosciuta in tutto il mondo: San Francesco d’Assisi. L’appuntamento trasforma l’esperienza musicale in un’occasione di incontro anche con il patrimonio storico e artistico di Acquasparta, invitando il pubblico a vivere il concerto come parte di un percorso più ampio fatto di memoria, spiritualità e scoperta del territorio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Per Spiritus Mundi il concerto e spettacolo “La Spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi"Spiritus Mundi ha organizzato un concerto e spettacolo intitolato “La Spada e l’incanto. Branduardi sulle orme di San FrancescoNel tardo anni ’90, i francescani si rivolsero ad Angelo Branduardi con una richiesta insolita: musicare gli scritti di San Francesco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quartu Sant’Elena: un cammino di conversione sulle orme di San Francesco; La spada e l'incanto: sulle orme di Francesco d'Assisi, appuntamento domenica al Museo Diocesano a Nardò; Sulle orme di San Francesco con il terzo numero dello speciale del Corriere: le anticipazioni; Verso il Sacro Monte di Orta sulle orme di Francesco. Per Spiritus Mundi il concerto e spettacolo La Spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’AssisiAppuntamento domenica 22 febbraio, alle 19,30, nella cappella San Filippo Neri del Museo Diocesano di Nardò di Piazza Pio XI ... lecceprima.it Diocesi: Savona-Noli, dal 22 al 24 maggio Sulle orme di San Francesco, un cammino tra Assisi e La VernaUn cammino spirituale nei luoghi simbolo del francescanesimo per riscoprire la figura di San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua morte. È questo il senso del pellegrinaggio Sulle Orme ... agensir.it Tutti gli appuntamenti del ciclo: "Sulle orme di Francesco d'Assisi. L'eredità di una vita evangelica" | Diretta sul canale YouTube Paoline Partecipazione libera paoline.it/blog/padri-e-m… x.com Sulle orme di San Francesco: Pellegrinaggio Nazionale Giovani 2026 Unitalsi invita tutti i giovani a mettersi in cammino verso Assisi, per vivere un’esperienza unica di fede, incontro e fraternità, sulle orme di San Francesco. Un pellegrinaggio pensato per - facebook.com facebook