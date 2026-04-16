Argini del Savio non adeguati per le piene ecco le strategie a monte e a valle per difendere città dalle alluvioni

Le piene dei fiumi in Romagna, comprese le aree a nord come il Reno e il Po, superano spesso la capacità degli argini attuali. Le strutture di difesa non sono progettate per resistere a eventi di piena con un ritorno di 200 anni, mettendo a rischio le zone urbane e agricole lungo il corso d’acqua. Per fronteggiare questa situazione, sono state pianificate strategie sia a monte che a valle del fiume, senza però che siano ancora stati definiti interventi definitivi.

Tutti i fiumi della Romagna, e ancora più a nord il Reno e il Po, non sono adeguati a sostenere le piene T200, vale a dire con tempo medio di ritorno di 200 anni. E neanche il Savio fa eccezione, da qui il rischio di allegamento della città di Cesena in caso di piena. E' quanto ha spiegato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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