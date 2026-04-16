Argini del Savio non adeguati per le piene ecco le strategie a monte e a valle per difendere città e territorio

Gli argini del fiume Savio sono stati giudicati insufficienti a contenere le piene più intense. Le autorità stanno valutando nuove strategie di intervento sia lungo il corso del fiume che nelle aree circostanti per proteggere la città e il territorio. In regione, tutti i principali corsi d’acqua, compresi il Reno e il Po, non sono considerati adeguati a gestire eventi di piena con un ritorno di 200 anni, secondo le analisi più recenti.

Tutti i fiumi della Romagna, e ancora più a nord il Reno e il Po, non sono adeguati a sostenere le piene T200, vale a dire con tempo medio di ritorno di 200 anni. E neanche il Savio fa eccezione, da qui il rischio di allegamento della città di Cesena in caso di piena. E' quanto ha spiegato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ciclone adriatico, paesaggio 'ovattato' nell'alta Valle del Savio: la neve fa capolino (brevemente) in cittàLa pioggia è caduta incessante, trasformandosi poi in neve mista a ghiaccio, rendendo l'asfalto viscido e la visibilità estremamente ridotta. Funghi, come riconoscere le specie tossiche o non commestibili: dall'Unione Valle Savio sostegno alle associazioniLe attività sono rivolte a cittadini interessati alla raccolta dei funghi nei territori delle Unioni dei Comuni Valle del Savio, Romagna Forlivese e... Contenuti di approfondimento Manutenzione degli argini del Savio: Taglio indiscriminato degli alberi senza benefici per la sicurezzaDuro giudizio del Club Alpino Italiano che si fa portavoce anche di altre associazioni ambientaliste A dispetto del limite del 30% indicato dal progetto, le ruspe hanno demolito tutto senza controllo ... ilrestodelcarlino.it Savio, interventi su golene e argini: Aumenta la sicurezzaSono iniziati i lavori per il ripristino della funzionalità idraulica del Savio a Cesena. Un intervento finanziato con 1,3 milioni di euro che riguarderà circa 2,8 chilometri del tratto urbano del ... ilrestodelcarlino.it