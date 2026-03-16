Timothée Chalamet non ha vinto l’Oscar per il suo ruolo in Marty Supreme, ma è stato comunque protagonista di una serata speciale, accompagnato da Kylie Jenner. La cerimonia si è svolta senza premi per l’attore, che ha partecipato all’evento insieme alla modella e influencer. La notte di Hollywood si è conclusa senza riconoscimenti per lui, mentre la presenza di Jenner ha attirato l’attenzione.

La dinamica è quella che la coppia ha scelto fin dall’inizio della loro relazione: arrivare separati. È successo così anche in altre occasioni importanti della stagione, e ormai sembra diventata una piccola strategia condivisa. Chalamet attraversa il red carpet e affronta il rituale hollywoodiano degli Oscar; Jenner preferisce restarne fuori e incontrarlo solo una volta entrati nel teatro. Seduti uno accanto all’altra durante la cerimonia, i due sono ormai una presenza familiare nella stagione dei premi. La loro relazione è diventata pubblica nel settembre 2023, quando sono stati visti insieme al concerto di Beyoncé a Los Angeles. Da allora sono apparsi spesso insieme, ma quasi sempre lontano dai contesti più formali: al Coachella Festival, sugli spalti degli US Open, oppure durante alcune serate della stagione degli awards. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Timothée Chalamet senza statuetta agli Oscar 2026, ma con Kylie Jenner accanto

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