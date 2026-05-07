Addio guardia medica in Umbria arriva il 116117 | il Tar salva l' affidamento a Fastweb
In Umbria, la gestione della centrale operativa regionale 116117 sarà affidata a Fastweb, dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso che contestava l'affidamento. La decisione conferma così l'assegnazione del servizio alla società di telecomunicazioni, chiudendo la disputa legale sulla gara. La riforma riguarda la sostituzione della guardia medica con il nuovo sistema di emergenza.
La guerra delle telecomunicazioni per la realizzazione della centrale operativa regionale 116117 in Umbria si conclude con una vittoria netta di Fastweb. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto integralmente il ricorso presentato da Tim che contestava l'aggiudicazione della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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