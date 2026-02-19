Signa addio alla guardia medica Il sindaco | Nessuno ci ha informato

A Signa, la chiusura della guardia medica avviene senza preavviso e senza coinvolgimento. Il sindaco spiega che nessuno li ha avvisati, lasciando i residenti senza assistenza sanitaria di emergenza sul territorio. Da aprile, i cittadini dovranno raggiungere Lastra a Signa per le visite mediche di emergenza, a circa 10 chilometri di distanza. La decisione è stata presa senza consultazioni o incontri pubblici, suscitando sconcerto tra residenti e amministratori locali. La mancanza di comunicazione crea incertezza sulla copertura sanitaria.

Signa non avrà più la guardia medica, che da aprile sarà solo a Lastra. Nessun incontro con i sindaci o i cittadini. Nessun avviso preliminare alle associazioni. La decisione di spostare la continuità territoriale (l'ex guardia medica appunto), nel presidio Ausl all'ex Alfa Columbus di Lastra, è arrivata ieri, via Pec, direttamente alla Pubblica assistenza di Signa. "In riferimento al rapporto in oggetto – si legge nella lettera della Ausl - si comunica che, a seguito di indicazione del coordinatore sanitario della zona Firenze Nord-Ovest, questa azienda manifesta la volontà di dare disdetta del rapporto di collaborazione relativo alla convenzione per il servizio di continuità assistenziale presso la sede della Pubblica Assistenza di Signa, in via Argine Strada, dal 1° aprile 2026, per riallocazione del servizio presso altri locali, secondo il nuovo assetto organizzativo".