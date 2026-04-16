Guardia medica a Palizzi arriva la conferma | il presidio resta attivo

È arrivata la conferma ufficiale sulla presenza della guardia medica a Palizzi. La notizia è stata comunicata dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che ha affermato che il presidio sanitario continuerà a essere operativo nella località. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, preoccupate per la tutela dell’assistenza sanitaria nella zona.

“La guardia Medica resterà a Palizzi”. Esordisce così la nota della consigliera regionale Daniela Iiriti di Fratelli d'Italia per annunciare l'importante conferma. Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro dell’attenzione perché si era temuto un possibile spostamento o riduzione del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guardia medica chiusa a Pasquetta a Siculiana, assistenza garantita dal presidio di Porto Empedocle Aggredì la guardia medica a Casatenovo: condannato a tre anni il paziente violentoCasatenovo, 25 febbraio 2026 – Rapinò guardia medica a Casatenovo, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palizzi, la Guardia medica resta nel centro storico. Definito l’accordo con l’Asp per la continuità assistenziale · ilreggino.it; Palizzi, la Guardia Medica resta: Vince la sinergia tra istituzioni; Palizzi, la guardia medica resta attiva: Vince la sinergia tra istituzioni · ilreggino.it; Iiriti annuncia: la Guardia Medica resterà a Palizzi. Iiriti annuncia: la Guardia Medica resterà a PalizziQuesto è quello che conta, che sul territorio di Palizzi ci sia un presidio sanitario che garantisca cure immediate ai cittadini, soprattutto quelli più fragili e quelli che dimostrano il loro radica ... strettoweb.com Guardia medica a Benevento, scatta l'sos: mancano 13 unitàAncora difficoltà per garantire la medicina del territorio che deve fare i conti con la carenza di medici di guardia medica e del 118 e con le richieste incalzanti delle amministrazioni che rivogliono ... ilmattino.it Passignano senza guardia medica, centrodestra all’attacco: “Scelta scellerata” http://ow.ly/SHbG106xiBe #tuttoggi #Politica #Trasimeno #andrearomizi #cronaca #eleonorapace #evidenza #guardiamedica #politica #sanità #scoop #trasimeno - facebook.com facebook #ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica). Interrogazione di @armando_sanna (Partito Democratico) regione.liguria.it/homepage-consi… x.com