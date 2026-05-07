Addio buche il municipio X lancia il piano per l’estate | lavori anche di notte

Il municipio X ha avviato un nuovo piano di lavori stradali che coinvolge le vie più interne del territorio. Dopo aver concluso i lavori in via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini a Casal Palocco, sono iniziati nuovi interventi che prevedono anche operazioni di notte. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle strade e ridurre i disagi per gli automobilisti e i residenti. I lavori sono stati comunicati ufficialmente dall’amministrazione locale.

Conclusi i lavori in via Alessandro Magno e vi Gorgia di Leontini, a Casal Palocco, sono partiti nuovi cantieri stradali nelle vie più interne del municipio X.Il piano del municipio Il municipio governato da Mario Falconi ha preparato un piano di lavoro articolato in due settimane. Dal 6 maggio.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Furti a raffica nelle case, paura tra i residenti: anche il Municipio lancia l'allarmeUn allarmante aumento di furti nelle abitazioni ha spinto la sindaca di Capo di Ponte, Ida Bottanelli, a lanciare un appello alla comunità e a... Leggi anche: Napoli, undici big verso l’addio in estate: il piano di De Laurentiis Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La perla di Castiglione della Pescaia si rifa il look: addio buche e radici a Rocchette; Chiuse le buche nelle strade ammalorate. Strade rovinate dopo i lavori: dal municipio X la mossa per dire addio alle 'toppe' che si sfaldanoLe regole che impongono la sistemazione del manto stradale, dopo la posa dei sottoservizi, vanno ridefinite. Le immagini di strade rovinate dopo i lavori su cavi e tubazioni, sono frequenti in città. romatoday.it Roma, da Torre Maura a Monteverde: la mappa delle buche quartiere per quartiereAnche le buche sono democratiche a Roma. Appaiono crudelmente imparziali davanti al vessillo della destra o della sinistra che sventola di volta in volta sui 15 Municipi, vere mini nazioni vista la ... ilmessaggero.it Catania dice addio, in parte, alle buche: 16,6 milioni per rimettere a nuovo strade e waterfront I fondi previsti per tre progetti stradali; i lavori dovrebbero essere avviati entro la prossima l'estate Leggi l’articolo completo di Maria Elena Quaiotti al link nel primo co - facebook.com facebook