Furti a raffica nelle case paura tra i residenti | anche il Municipio lancia l' allarme
A Capo di Ponte, un’ondata di furti nelle case ha spinto la sindaca Ida Bottanelli a chiedere ai residenti di stare più attenti e a intensificare i controlli con le forze dell’ordine. Gli episodi sono aumentati soprattutto nelle zone periferiche del paese, dove molti abitanti si sono ritrovati a dover cambiare le serrature delle porte.
Un allarmante aumento di furti nelle abitazioni ha spinto la sindaca di Capo di Ponte, Ida Bottanelli, a lanciare un appello alla comunità e a rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, soprattutto nella frazione di Cemmo, si sono registrati diversi episodi che hanno destato molta preoccupazione tra i residenti. La prima cittadina ha chiesto di prestare la massima attenzione e di non aprire la porta a persone sconosciute che si presentino come tecnici di enti o aziende di servizi. Ogni situazione sospetta deve essere immediatamente segnalata alle autorità competenti.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
