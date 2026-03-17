A Napoli, undici giocatori sono pronti a lasciare il club durante la prossima sessione di mercato estiva. Il presidente ha già avviato i preparativi per una sostanziosa rivoluzione, con l’obiettivo di rinnovare la rosa e modificare profondamente l’organico. La strategia coinvolge innanzitutto la partenza di diversi calciatori, mentre si attendono sviluppi sui nomi che potrebbero essere coinvolti.

La rivoluzione è dietro l’angolo. Il Napoli del futuro sarà radicalmente diverso da quello attuale, e De Laurentiis ha già iniziato a tracciare le linee di una campagna estiva che avrà dell’epocale. Non è questione di scelta, ma di necessità: ben undici giocatori potrebbero dire addio al capoluogo campano nei prossimi mesi, lasciando spazi ampi per una ricostruzione generazionale che punta decisamente verso il basso dell’età anagrafica. Chi se ne va: Juan Jesus, Lukaku, Lobotka e gli altri. La lista è lunga e preoccupante per qualsiasi tifoso azzurro che ripone fiducia negli attuali interpreti. Da Juan Jesus a Spinazzola, passando per Anguissa, Lukaku, Meret, Lobotka, Mazzocchi e De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, undici big verso l’addio in estate: il piano di De Laurentiis

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