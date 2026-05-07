Addio alla cestista Umberta Pareschi Vinse con Milano e con la maglia azzurra

È morta ieri a 78 anni Umberta Pareschi, nota cestista ferrarese. Nel corso della sua carriera ha vinto titoli con la squadra di Milano e ha rappresentato l’Italia con la maglia azzurra. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e sportivi di tutta Italia, che ricordano la sua presenza in campo e i successi conquistati nel mondo della pallacanestro.

Gli amanti della pallacanestro, non soltanto italiani ma di tutto il Paese, piangono la scomparsa di Umberta Pareschi, stella ferrarese della palla a spicchi per decenni, scomparsa ieri a 78 anni. Malata da tempo, negli ultimi tempi non viveva più a Ferrara, ma era rimasta accanto alla figlia Laura e alla nipote, fino agli ultimi istanti. "Umberta ha giocato e vissuto col cuore: univa tecnica in campo e fascino fuori. Mai ha fatto calcoli con la prima, né sfruttato la seconda. Per me, oltre l’affetto, un esempio di coraggio". Così l’ha voluta ricordare ieri un commosso Stefano Michelini, amico di vecchia data dell’ex giocatrice ferrarese, che negli anni era rimasto in contatto con lei.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio alla cestista Umberta Pareschi. Vinse con Milano e con la maglia azzurra Notizie correlate Leggi anche: Ex Inter, Dzeko vola con la maglia dello Schalke: addio alla A troppo presto? Leon Mengoni trionfa a Lignano: oro Under 15 con la maglia azzurra? Cosa scoprirai Come ha fatto un quattordicenne a dominare la categoria degli 80 chili? Quali segreti nasconde il metodo di allenamento della Boxing...