Ex Inter Dzeko vola con la maglia dello Schalke | addio alla A troppo presto?

Edin Dzeko lascia la Fiorentina per trasferirsi allo Schalke, un cambio di squadra che potrebbe mettere fine alla sua esperienza in Italia prima del previsto. La decisione arriva dopo un breve periodo in Germania, dove il bosniaco ha trovato meno spazio rispetto alle aspettative. La sua partenza apre nuovi scenari per la carriera dell’attaccante, che sembra puntare a rilanciarsi in Bundesliga.

Il ritorno in Italia di Edin Dzeko aveva incuriosito molti dopo la parentesi al Fenerbahce. L'attaccante bosniaco aveva scelto la Serie A per rimettersi in gioco, accettando la sfida della Fiorentina. A Firenze ha vissuto una stagione divisa tra due gestioni tecniche, prima con Stefano Pioli e poi con Paolo Vanoli, totalizzando 18 presenze e 2 reti. Numeri non travolgenti, che raccontano però solo in parte il contributo dell'esperto centravanti, spesso prezioso per lavoro sporco e leadership nello spogliatoio. Un'esperienza utile per rientrare nel calcio italiano, ma che non ha rappresentato l'ultimo capitolo della sua carriera.

Dzeko, che esordio con la maglia dello Schalke 04! Subito in gol: ecco com’è andata contro il KaiserslauternEdin Dzeko ha fatto il suo debutto con la maglia dello Schalke 04, segnando un gol nella partita contro il Kaiserslautern.

Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FCEdin Dzeko ha completato il trasferimento allo Schalke 04, firmando il contratto e scegliendo il numero di maglia.

