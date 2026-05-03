Leon Mengoni trionfa a Lignano | oro Under 15 con la maglia azzurra

Un ragazzino di 14 anni ha vinto la categoria degli under 15 nella competizione di Lignano, vestendo la maglia azzurra. La sua vittoria ha attirato l’attenzione sul metodo di allenamento adottato dalla Boxing Club locale. La sua preparazione e le tecniche usate sembrano aver contribuito alla sua affermazione, anche considerando la sua età e il peso di 80 chili. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi giovani atleti provenienti da varie regioni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un quattordicenne a dominare la categoria degli 80 chili?. Quali segreti nasconde il metodo di allenamento della Boxing Club di Castelfidardo?. Perché la vittoria di Leon Mengoni conferma il valore del pugilato marchigiano?. Cosa aspettarsi dal futuro di questo nuovo talento della maglia azzurra?.? In Breve Leon Mengoni si allena presso la Boxing Club di Castelfidardo.. Vittoria precedente ottenuta a marzo al Torneo Alberto Mura di Roseto.. Giorgio Borrelli della Audax Boxe Club Metauro vince categoria under 17.. L'atleta compete nella categoria dei 80 chilogrammi.. Il giovane pugile Leon Mengoni, quattordici anni e originario di Osimo, ha conquistato il titolo di miglior atleta nella categoria degli 80 chilogrammi al Torneo Nazionale Under 15 – Trofeo delle Aquila a Lignano Sabbiadoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leon Mengoni trionfa a Lignano: oro Under 15 con la maglia azzurra Notizie correlate Boxe Leon Mengoni torna da Lignano Sabbadioro con il titolo di miglior pugile Under 15 80 chiliAltro grande risultato per la promessa del pugilato Leon Mengoni, quattordici anni, di Osimo, che è tornato da Lignano Sabbiadoro col premio come... Leggi anche: Mengoni, talento d’oro. La boxe trova un campione