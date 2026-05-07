Addio al professor Mario Damiani il vicepresidente Blasioli | L' Abruzzo perde un modello di integrità e competenza

È scomparso all’età di 86 anni il professor Mario Damiani, noto esperto di diritto tributario e figura di riferimento nelle istituzioni abruzzesi. La sua morte è stata annunciata a Pescara, città dove aveva vissuto e lavorato per molti anni. Il vicepresidente regionale ha ricordato Damiani come un esempio di integrità e competenza, sottolineando il ruolo che ha avuto nel campo legale e pubblico.

Addio al professor Mario Damiani, maestro del diritto tributario e uomo delle istituzioni deceduto all’età di 86 anni a Pescara. Una figura di rilievo che ha portato le sue competenze ben oltre i confini regionali e una figura che oggi piange tutto l’Abruzzo. Lo sottolinea il vicepresidente del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cordoglio in Abruzzo per la scomparsa del professor Mario DamianiL’Abruzzo intero piange la scomparsa del professor Mario Damiani, 86 anni, una delle figure più autorevoli nel campo del diritto tributario, della... Abruzzo perde il pilastro della neurologia: addio al dottor AntonioUn Pilastro della Neurologia Abruzzese Scompare: Città Sant’Angelo Saluta il Dottor Antonio Serio Città Sant’Angelo piange la scomparsa del dottor...